Okula, PTT şubesi açtılar

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Karşıyaka ilçesindeki Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'na, öğrencilere eski haberleşme tekniklerini öğretmek amacıyla bir PTT şubesi açıldı. 'Bak Postacı Geliyor' isimli proje kapsamında açılan şubede görev alacak öğrenciler, okul içinde mektuplaşmayı sağlayacak. Öğretmen Sevinç Çakır, "Postaneyi kurma amacımız mektubun yazımından gönderilen kişiye ulaşmasına kadar her anı çocuklarımıza öğretmek" dedi. Çocuklara eski iletişim tekniklerini öğretmek istediklerini belirten Çakır, "Ayrıca tüm duyuların harekete geçirilmesi ve deneyimlenmesiyle öğrenme çok daha etkili oluyor. İnsanlar yaşayarak öğrenir ve bunları unutmaz. Kalıcı bir öğrenme ve kişiler arasında azalan iletişimin artmasına katkı sağlayacağımızı umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.