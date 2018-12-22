Öykü Arin’e bir destek de Rektör Budak’tan geldi

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LÖSEMİ teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilik nakli kampanyası başlatıldı. Öykü Arin Yazıcı'ya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 'Kök Hücre Geleceği Kurtarır, Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım' adıyla düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da destek oldu. Vatandaşları kök hücre nakli için donör olmaya çağıran Budak, "Öykü kızımızı iyileştirmek için herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum" diye konuştu.