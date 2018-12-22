Potada rakip Gaziantep Basket

TAHİNCİOĞLU
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetle sarsılan Pınar Karşıyaka, bugün ağırlayacağı Gaziantep Basketbol'u yenip çıkış yakalamaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Tivibu Spor 2'nin yayınlayacağı mücadelenin bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde FIBA Europe Cup'ta oynanan Würzburg maçını tribünde seyredenler indirim kuponlarını getirdikleri takdirde salona 10 TL'ye girebilecek.