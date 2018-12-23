CHP’nin yaptığı İzmir’e ihanettir

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Körfez Geçişi Projesi'ne karşı olarak odaların açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının ardından bu kez ÇED olumlu kararı iptal edildi. AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde hazırladığı, başbakanlığı, meclis başkanlığı döneminde de takip ettiği 35 Proje'nin içerisinde yer alan Körfez Geçiş Projesi'ne karşı açılan davaların, İzmir'in gelişmesini istemeyen, yatırımların önüne set çeken zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı prestij projesi Körfez Geçişi'nin engellenmesinin İzmir'e ihanet olduğunu dile getiren Kaya, "İzmirli hemşehrilerimizin 6 dakikada hem karayolu, hem de raylı sistemle kentin bir yakasından diğer yakasına ulaşabilecekleri bu mega proje, İzmir'in değerine değer katacak olan bu prestij projesi CHP zihniyeti tarafından engellenmiştir. Hem İzmirlilere trafik zulmü çektiriyorlar, trafikteki sorunları çözmek için adım atmıyorlar, hem de bizim ürettiğimiz çözümleri engellemenin peşine düşüyorlar. Bu yaptıkları İzmir'e ihanettir. İzmir'e yapılacak bu büyük yatırımı engelleyenleri tarih affetmeyecek" dedi. Bölge İdare Mahkemesi'nin, Körfez Geçiş Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını iptal etmesini değerlendiren Kaya, "Mahkeme verdiği kararda bilirkişi raporlarına bakıyor. Bilirkişi raporları da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin projeye karşı duruşunu işaret ediyor. Bilirkişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Balçova ilçe belediyelerinin projeye karşı çekincelerini görüş yazılarıyla ortaya koyduğunu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planı'nda İzmir Körfez Geçiş Projesi'ne yer verilmediğine net bir şekilde dikkat çekiyor. CHP zihniyeti her zaman yaptığını yine yapıyor. İzmir'e yapılacak olan yatırımların önüne taş koyuyor. Geçmişte Konak Tüneli'nin yapılmasına karşı çıkan bu zihniyet, bugün de Körfez Geçiş Projesi'ne karşı çıkıyor" diye konuştu.