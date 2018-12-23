Çin ile ilişkiler zirveye çıkacak

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İzmirTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yi ziyaret etti. 2019 yılının Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir yıl olacağını belirten Özgener, "2019 yılında İEF'nin partner ülkesi Çin olacak. 2018 yılında EİB ile birlikte Şangay'da katıldığımız İthalat Fuarı'na, 2019 yılında da İzmir olarak etkin bir katılım sağlayacağız. Çin ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmaya katkı sağlayarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.