Dualar Ege’ye

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İzmir'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı olmak için gittiği hastanede oksijen yerine azot verildiği iddia edilen Ege Avcı'nın yaşam savaşı sürüyor. Acılı aile acil servisten bir dakika bile ayrılamazken, minik çocuğun iyileşmesi için umutlu bekleyiş sürüyor. Torbalı'da tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ile bir süre önce boşandığı Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı'yı göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği öne sürülen 5.5 yaşındaki Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege'nin beyninde ödem oluştuğu belirlendi. Ege, beynindeki hasarın büyümemesi için uyutuldu. Ege'nin babası Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ve İl Sağlık Müdürdüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Ege Avcı'ya, ödemin beynine olası zararını azaltmak için verilen ilaçlar, bir süre önce kesildi. Acılı aile 13 gündür acil servisten bir dakika bile ayrılamazken, Ege'den gelecek güzel haberleri bekliyor. Anne Yeşilçam, vatandaşlardan dua etmelerini istedi.