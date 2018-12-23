Minik yüreklerden organ bağışı çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'deilkokul öğrencileri, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi sayesinde nakil bekleyen hastalara umut olmayı başardı. Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ekim ayında ilçe genelinde bulunan okullarda başlattığı "Sorunlarımızdan Sorumluyuz" projesi kapsamında, Demokrasi İlköğretim Okulu'nun 2. ve 3. sınıf öğrencileri, organ bağışının önemini anlatmak için sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye karar verdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölümü görevlilerinden eğitim alan öğretmen ve öğrenciler, "Bir Hayat Kurtarmak İster misiniz?" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinde vatandaşları organ nakli konusunda bilgilendirerek, bağışçı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Demokrasi İlköğretim Okulu Müdürü Nizar Sarıgül, "Öğrencilerimiz organ naklinin önemi konusunda verdikleri bilgilerle 18 vatandaşı bağışçı olmaları konusunda ikna etti. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.