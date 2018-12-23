Türkiye’nin en hızlısı

BUGÜN NELER OLDU

Milliyüzücümüz Emre Sakçı, Türkiye'yi ve İzmir'i gururlandırmaya devam ediyor. Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen ve dünyanın en iyi yüzücülerinin katılabildiği Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası "50 Metre Kurbağalama" kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya 5.'si olan Emre Sakçı, dünya tarihinin en iyi 11. derecesinin de sahibi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yüzme Koordinatörü Türker Oktay tarafından 8 yıldır çalıştırılan Emre Sakçı, aldığı dereceyle yine kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırdı. Henüz 21 yaşındaki Emre Sakçı'nın bir sonraki hedefi ise olimpiyatlardan madalya ile dönmek.Henüzküçük bir bebekken sudan korktuğunu bu nedenle korkusunu yenmesi için ailesinin yüzme kursuna gönderdiğini, o günlerden bu günlere geldiğini ifade eden Sakçı, "3 yaşında su ile ilgili fobimi yenmek için kursa kaydoldum. Küçükken boğulma tehlikesi geçirmişim. Sudan korktuğum için duş bile alamıyormuşum. Bu yüzden yüzmeye başladım ve bugüne kadar Türkiye'de kırdığım rekorların yanı sıra 2015 yılında kurbağalamada dünya gençler rekorum bulunuyor. Beni destekleyenlerin gücünü hissetmek güzeldi. Ay yıldızı temsil etmek için çalışıyoruz. Hedeflerim olimpiyat barajlarını geçerek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek" dedi.