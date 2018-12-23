Uyanıklığın böylesi

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AsayişŞube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.Y. ve N.T, internetteki kiralık ev ilanından ulaştıkları emlakçının kendilerini dolandırdığını ileri sürdü. Şikayetçiler, Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki mobilyalı evleri kiralamak için kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiyle buluştuklarını, evleri gezdikten sonra beğenerek kontrat imzaladıklarını ve peşinat olarak biner lira verdiklerini öne sürerek, taşınmak için gittiklerinde ise evlerde başkalarının yaşadığını gördüklerini ifade etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ikametlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Araştırmada aynı şekilde dolandırıldıklarını belirten 4 kişi daha şikayette bulundu. Şüphelinin S.D. (22) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Mağdurların teşhis ettiği zanlı, tutuklandı.