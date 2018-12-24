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Akhisar çıkış arıyor

Devrenin son maçında bugün Atiker Konya ile karşılaşacak Akhisarspor, galip gelip tatile rahat şekilde girmek istiyor

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Akhisar çıkış arıyor
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Akhisarspor, ilk yarının son haftasında bugün Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Atiker Konyaspor maçı öncesi 16 puanla 15. sırada bulunan Akhisarspor, bugünkü müsabakayı kazanıp, ilk devreyi düşme hattının üzerinde bitirmeyi planlıyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde iç sahada çıktığı son 3 maçı kayıpsız geçti. Konyaspor ise galip gelemediği son 5 deplasman müsabakasında sahadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
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Akhisar çıkış arıyor
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