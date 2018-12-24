Akhisar çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Akhisarspor, ilk yarının son haftasında bugün Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Atiker Konyaspor maçı öncesi 16 puanla 15. sırada bulunan Akhisarspor, bugünkü müsabakayı kazanıp, ilk devreyi düşme hattının üzerinde bitirmeyi planlıyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde iç sahada çıktığı son 3 maçı kayıpsız geçti. Konyaspor ise galip gelemediği son 5 deplasman müsabakasında sahadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.