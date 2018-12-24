Balkes 37’de tuş!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de, 17. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok deplasmanda Hatayspor'a farklı mağlup oldu: 0-3. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Hatayspor, henüz 1. dakikada Gökhan Karadeniz'in golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren Hatayspor, 11. dakikada Selim Ilgaz ile skoru 2-0 yaptı. 37. dakikada ise Gökhan Karadeniz'in asistinde Caner Hüseyin Bağ golü buldu ve Hatayspor 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hatayspor ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Hatayspor puanını 29'a yükseltirken, Balıkesir Baltok, 23 puanda kaldı.Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligin ilk yarısını güzel bir yerde bitirdiklerini söyledi. Palut, "Maça golle başladık. Bizim için büyük bir avantajdı. 37. dakikada da 3-0'ı yakaladık. Rakibe duran toplar hariç pozisyon vermedik. İkinci yarı rakibin yine net pozisyonu yoktu. Tabii ki maça asılmak istediler ama biz de çok daha net pozisyonlar bulduk. Skoru da artırabilirdik. Son hafta itibarıyla güzel bir galibiyet oldu" diye konuştuBulak: İyi işler yapacağızBALIKESIRSPOR Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak ise zor saha şartlarının rakip için avantaja dönüştüğünü ifade etti. Bulak, "Böyle zeminlerin ev sahibi takımlara yaradığı bir maç yaşamış olduk. Tabii bizim takımımız bu değil, normal bir sahada oynansa çok daha farklı olabilecek bir oyun maalesef farklı bir skorla bitti. Oyuncularımın ikinci yarı ortaya koydukları oyundan memnunum" diye konuştu