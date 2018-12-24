Develi’de CHP tepkisi

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İzmir'deMenderes Belediyesi, Develi Mahallesi'nde bulunan bir araziyi, mahallede gidecek bir sosyal alanı Develi halkı için kamulaştırarak tesis yapmak istedi. Ancak arazi üzerinde payı bulunan bir ailenin buna karşı çıkması ve CHP'li meclis üyelerinin de buna destek vermesi, 2 bin 700 kişinin yaşadığı Develi halkını mağdur etti. Kamulaştırma yapılacak alan üzerinde toplanan vatandaşlar, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun yanında yer aldıklarını belirtti, "Bir kişi için 2 bin 700 kişinin mağdur edilmesine Develi halkı olarak karşıyız" dedi. Develi Mahalle Muhtarı Bayram Bakışkan da, "Kimsenin olayı siyasileştirmeye hakkı yok. CHP'li meclis üyelerinin konuya olan tavırları kabul edilemez" diye konuştu.