Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmirDevlet Opera ve Balesi (İZDOB), Pyotr Ilyic Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini 22 Aralık'ta yaptı. Bir kutlama eseri olması nedeniyle, tüm dünyada Noel ve yeni yıl kutlamaları sırasında sahnelenen Fındıkkıran, sergilendiği Ege Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda İzmirli sanatseverler tarafından tam not aldı.Uluslararasıİzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boya festivali yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen çalıştay, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" ile son buldu. Etkinliğe katılan İzmirliler, ücretsiz dağıtılan boyaları birbirine attı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.İzmirAliağa'da kıyıda zaman zaman oltayla balık tutan Emre Tüfek'in oltasına 1.75 boyunda, 21 kilo ağırlığında dev bir kılıç balığı takıldı. Tüfek, balığı kıyıya çekmek için büyük çaba sarf etti. Balığı görünce çok heyecanlandığını söyleyen Tüfek, "Rüya gibi bir andı. Biraz zorlu bir mücadele oldu ama başardım. Daha önce de kıyıda rekorlarım var" dedi.