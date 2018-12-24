Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inKarabağlar ilçesinde, kasten öldürme ve dolandırıcılıktan suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tahir Eren (60), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Firarinin üzerinde yapılan aramada, "Ramazan Temel" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manisa'nınTurgutlu ilçesinde, Karaağaç yönüne doğru ilerleyen Okan Canbaz (23) yönetimindeki motosiklet ile Ömer Duru (33) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobildeki Esra Duru (29) ile 9 aylık kızı Elif Sena Duru ve motosikletteki sürücü Canbaz ile Şefik Akın (48) hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılıların iyi olduğu öğrenildi.İzmir'inBornova ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşen Bülent Baki Aktaş (52), asfalt çalışması yapan Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin silindirin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Baki Aktaş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.İzmir'deişlettiği otelin önünde değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü düşüren Hasan Sürer, güvenlik kamerası görüntülerinde başka bir vatandaşın yüzüğü fark edip cebine koyduğunu gördü. Yüzüğün maddi değerinin yanında kendisi için manevi değerinin de çok yüksek olduğunu ifade eden Hasan Sürer, "40-45 yaşlarında bir adam yüzüğü alıp gitmiş. Yüzüğü geri getirirse ona ciddi bir hediye alacağım" diye konuştu.