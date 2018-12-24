Hacer’in akülü araç sevinci

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YunusemreBelediyesi, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Hacer Sarı'nın (33) akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Sarı'ya, akülü sandalyesini Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın teslim etti. Yunusemre Belediyesi olarak sosyal projeleri önemsediklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanları ölçüsünde destek verdiklerini belirten Saygın, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, özellikle sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Vatandaşımız akülü aracını iyi günlerde güle güle kullansın" dedi.