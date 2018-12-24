Hırsızları tüylü mont yakalattı

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İzmir'de iki kuyumcudan toplam 124 bin liralık altın çalan iki hırsız emniyet ekiplerinden kaçamadı. Polis, hırsızlardan birinin soygunu yaparken giydiği kapüşonu tüylü monttan olayı çözmeyi başardı. Her iki zanlı da tutuklandı.İlk kuyumcu soygunu 30 Kasım'da saat 03.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde yaşandı. Zanlılar kuyumcu dükkanının kepengini ve giriş kapısını zorlayarak açtı. Kimliklerini gizlemek için kapüşon, atkı ve bere ile yüzlerini kapatan zanlılar 60 saniye gibi kısa sürede tezgahta duran 94 bin lira değerindeki altınları poşete doldurup kaçtı. Kuyumcunun sahibi olayı polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını titiz bir şekilde inceledi. İkinci soygun ise 10 Aralık'ta Bornova ilçesi Çamdibi semtinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kuyumcunun asma kilidini kırarak içeri giren zanlılar aynı kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek tezgahta duran 30 bin liralık altını kısa sürede toplayarak kaçtı. Gecenin karanlığından yararlanarak ara sokaklarda izlerini kaybettiren hırsızlar yakalanamadı.Her iki kuyumcu soygunu da işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Zanlılardan birinin her iki soygunda da kapüşonu tüylü mont giydiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevre işyerleri kameralarını da inceledikten sonra zanlıların olay yerine kiralık araçlarla geldiklerini belirledi. Yapılan araştırmada aracın plakalarının da başka bir otomobilden çalınarak kiralık araca takıldığı belirlendi. Eşrefpaşa'daki bir firmadan U.K. (21) adına kiralandığı öğrenilen otomobilin GPS kayıtlarından olay yerinde aynı saat ve tarihlerde bulunduğu tespit edildi. Araç daha sonar Buca'da terk edilmiş halde bulundu.U.K., sorgusunda otomobili Tolga O. (34) ve Sedat S. (37) için kiraladığını itiraf etti. Zanlıların Hatay semtindeki bir bekar evinde kaldıklarını belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı. Zanlılar evde içki içerken yakalandı. Evde yapılan aramada altınlar bulunamazken, zanlıların soygunda giydikleri kıyafetler bulundu. Zanlılardan birinin soygunda giydiği tüylü mont da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tolga O.İle Sedat S. tutuklandı.