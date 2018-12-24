Karesi’de hünerli eller ödül aldı

BUGÜN NELER OLDU

KaresiBelediyesi tarafından 3. Kez düzenlenen Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması ödül töreni Karesi AVM Salonunda gerçekleştirildi. 25 kişiden oluşan seçici kurul tarafından belirlenen ödüllerin verildiği ve sergilendiği etkinliğin açılış kurdelesini Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birlikte kestiler. Sergilenen eserlerin gezilmesinin ardından ödül töreni sunumların izlenmesi ve halk oyunları gösterileri ile başladı. Törende konuşan Başkan Yücel Yılmaz, "Bir şehirde sanat varsa şiir, tiyatro, müzik varsa orada vandalizm yani kaba işler devlet malına zarar verme olmaz. Ayrıca değerlerimizi her zaman plana çıkarmaya devam edeceğiz" dedi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.