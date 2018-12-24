Körfez Geçiş Projesi’ni İzmir’e kazandıracağız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Körfez Geçişi Projesi, Karşıyaka Stadı ve İzmir'in su ihtiyacını karşılayacak Gördes barajına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Kocaoğlu'nun, "İzmir büyümesin, gelişmesin. Küçük olsun ama sorun olmasın" mantığıyla hareket ettiğini belirten Şengül, bugüne kadar yapamadıklarını örtmek için de bahane ürettiğini söyledi.Kocaoğlu'nun sözleriyle İzmir'i yanıltmaya çalıştığını belirten Şengül, "Merkezi hükümetin 'engellettiler' diye bir söylemi olmaz. Merkezi hükümet ağlamaz, işini yapar. Bugüne kadar sürekli ağlayan ve 'engellediler' sloganını kullananlar bellidir.Kocaoğlu, konunun profesyonelidir ve bu işlerin nasıl yapılacağını da çok iyi bilir.Körfez Geçişi Projesi'ni iptal ettirenlerin kimler olduğuna, bunların nerelerde çalıştığına ve maaş aldığına bakıldığında, adresin neresi olduğu da açıktır. ÇED'i iptal de ettirseniz, projenin hayata geçmesi noktasındaki kararlılığımız bitmeyecek.Bugüne kadar ki hassasiyetleri de dikkate alarak, projeyi yeniden hazırlayacağız ve İzmir'e kazandıracağız" dedi.Gördes barajının İzmir'in can simidi olduğunu belirten Şengül, burada zemini sağlamlaştırmak için çalışmanın yapıldığını ve sorunun giderildiğini söyledi. Şengül, "Sen kendi üstüne düşeni yapma, sonra da yapamadıklarına bahane bulmak adına 'baraj delik' diye konuş. Ne yaptın, gittin barajın altına mı baktın? Baraj delik değil.İzmir'in bu baraja, ciddi anlamda ihtiyacı var. En ufak bir kuraklıkta İzmir susuz kalır.Kentin can simidi de buradan gelecek sudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza cevap verene kadar, görevini yap. Eksiklerini gider" diye konuştu.Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği yerde olmadığını ve bunda Kocaoğlu'nun da büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Şengül, şöyle devam etti:"İzmir'deki bu kadar AVM'yi AK Parti mi yaptı? Bunların ruhsatlarını kim verdi?Siz önce kendi yaptıklarınızın hesabını verin. Birilerine peşkeş çekip, rant sağladığınız yerlere bakın. Bizim AVM yapmak gibi bir derdimiz yok. Stadın gündeme gelmesini istemiyorsan, engel olmaktan çekil. Günahını saklamak için 'AVM' diyerek de olayı farklı yere çekme."