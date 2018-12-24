‘Mahalle Kemalpaşa’ ile konforu yaşayın

BUGÜN NELER OLDU

Yüksekblokların sur gibi sıralandığı ve insanların kapı komşusunu bile tanımadığı günümüz site projelerinin aksine insan temelli bir anlayışla inşa edilecek olan NG Gayrimenkul projesi "Mahalle Kemalpaşa"nın tanıtımı yapıldı. NG Gayrimenkul Proje Koordinatörü Nafiz Gönen, hem mahalle sıcaklığında hem de tüm sosyal donatı alanları ile Kemalpaşa'da yeni bir yaşam alanı sunduklarını söyledi. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu, fiyatların geldiği noktayı, mevcut konut kredileri faiz oranı ve kullanım zorluğunu bilerek en uygun koşulları sağladıklarını dile getiren Gönen, "Uygun fiyat, vade ve hemen tapu seçeneklerini bir arada sunuyoruz. Geniş, ferah loft tipi evlerde konforlu bir yaşam olacak. Tüm sosyal yaşam imkanları ile yaşamak isteyeceğiniz bu insan temelli projeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Proje ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler www.mahallekemalpasa.com internet sitesinden öğrenilebilir" dedi. Loft tipi konutlara, bankasız ve vade farksız 50 ay sıfır faiz seçenekleri ile çok uygun şartlarda sahip olunabiliyor.