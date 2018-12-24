My House Meat&More hizmette

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Gaziemir'inen seçkin mevkinde yer alan ve konuklarına aile atmosferinde, seçkin lezzet anlayışıyla ağırlayan My House Meat&Mor, düzenlenen tören ile kapılarını açtı.. Açılışa Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve restorantın ortakları Mustafa Doğdu, Canan Doğdu, Semih Abacı, Hüseyin Yorulmaz, Serdar Bıçak, Ulaş Şırlancı yaptı. 300'e yakın davetlinin katıldığı açılışa medya temsilcileri de katıldı. My House'un kurucuları, "Hem yemek yiyeceğimiz hem de dostlarımızı ağırlayacağımız bir mekan için yola çıktık, ortaya bu harika mekan çıktı" dedi. Kuzu kaburgadan ciğere; tereyağlı hardallı bonfileden Osmanlı sucuğuna; kuzu kokoreçten tandıra kadar onlarca farklı lezzet açılışta misafirlerin damak tadına sunuldu.