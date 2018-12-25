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Ailemi arıyorum

’da yaşayan Aşkın Ulun (47), her yerde ufakken kendisini terk eden annesini arıyor. Yetkililere seslenen Ulu, sokaklarda üzerinde ‘Ailemi arıyorum’ yazılı döviz ile dolaşıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Ailemi arıyorum
Manisa'da henüz 2 buçuk yaşında iken, annesini tarafından terk edilen Aşkın Ulun (47), annesini bulmak için yetkililerden yardım istedi. Annesi terk ettikten sonra babasının da sahiplenmediği Aşkın Ulun, bir süre anneannesi tarafından bakıldı. Daha sonra babaannesi tarafından büyütülen Aşkın Ulun, asker dönüşü yıllardır kendisine öldüğü söylenen annesinin yaşadığını öğrendi. 21 yaşında annesinin yaşadığını öğrenen Aşkın Ulun, annesinin izini sürdü. Dayısına ulaşan Ulun, annesinin Almanya'da yaşadığını öğrendi. 26 yıl boyunca annesiyle görüşeceği umudunu hiç yitirmeyen 47 yaşındaki Ulun, Manisa sokaklarında üzerinde 'Ailemi arıyorum' yazılı döviz ile dolaşarak, yetkililerden yardım istedi.

BABASI DA TERK ETMIŞ
Yüzünü hatırlamadığı annesini sık sık rüyalarında gördüğünü belirten Ulun, annesine seslenerek, "Annem beni 2 buçuk yaşında bıraktı, gitti. Annemi ve çocuklarını bulmak istiyorum. Beni terk ettiğinde bana anneannem bakıyordu. Anneannem daha sonra babaanneme verdi. Ne annem ne de babam benimle ilgilenmedi. Babaannem beni askere gönderdi. Askerden sonra annemin yaşadığını öğrendim. Aradım, çabaladım, bulamadım. Annemin yaşadığını dayımlardan öğrendim. Almanya'da yaşıyor. Annem görüşmek istemese bile üvey kardeşlerimi görmek istiyorum. Anne beni duyuyorsan, lütfen ara konuşalım, görüşelim. Sen istemezsen, kardeşlerimi göreyim. Lütfen anne. Ne olur anne beni duyuyorsan ara. Sesimi duyuyorsan lütfen anne. Öldüğünü biliyordum ama dayımlardan yaşadığını duyunca çok rahatladım. Hep seni rüyalarımda görüyorum" diye konuştu.
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