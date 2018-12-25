Altay’da 4 yabancı yolcu

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SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçen hafta Bulgar stoper Ivan Ivanov'u gözden çıkaran siyah-beyazlılarda Hollandalı sağ kanat Kappel, Portekizli sol kanat Pedro ve Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic'in de ikinci yarıda kadroda düşünülmediği öğrenildi. İzmir ekibinde attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli yıldız Paixao ve Senegalli genç orta saha oyuncusu Habib Daf ise kadroda kalacak.Yönetim sezon başında 2 yıllık sözleşmeler yaptığı Ivanov, Kappel, Pedro ve Aganovic'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırmanın formülünü arayacak. Bu 4 futbolcunun taliplerinin çıkması durumunda yönetimin işi kolaylaşacak. Geçen hafta Kappel'in eski kulübü Denizlispor'a dönmek istediği iddia edilmişti. Bu arada geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor'dan Tatos'a talip olan Altay, Yunan orta saha oyuncusunun işini bitirmeye hazırlanıyor. Kadrodaki yerli oyuncuların bazılarıyla da yolların ayrılacağı, yönetimin takviye arayışında olduğu ifade edildi.