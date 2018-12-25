Badem şekeri hastanelik etti

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Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Edremit'in Altınkum Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda dün saat 10.00 sıralarında, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi İ.Ş, yanında getirdiği badem şekerlerini sınıf arkadaşları ile okuldaki diğer öğrencilere ikram etti. Şekerleri yiyen öğrenciler, bir süre sonra öğretmenlerine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerini iletti. Bunun üzerine okul yönetimi durumu öğrenci velileri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen bazı veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye götürürken, çok sayıda ambulans da sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 40 öğrenci Edremit ve Burhaniye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda öğrenci velisi de hastanelere koştu. Öte yandan, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından şeker dağıtan öğrenci İ.Ş.'nin ifade için emniyete götürüldüğü bildirildi.