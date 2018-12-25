Dağ: İzmirliler CHP’ye dersini verecek

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hafta sonu bir dizi ziyaretlerde bulundu. Partisinin Bayındır ilçe başkanlığı ziyaretinde konuşan Dağ, "2004'ten bu yana AK Parti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamamış olabiliriz. Ama bu seçimde bunun CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP zihniyetinde 'ceketimizi koysak kazanırız' mantığı hem İzmir'de teşkilatlarında hem genel merkezde olmadığını İzmirli hemşehrilerimiz Allah'ın izniyle bu seçimde CHP'ye bunu göstereceklerdir" dedi. İzmir'in AK Parti belediyeciliği ile hak ettiği hizmete kavuşacağını ifade eden Dağ, "Allah'ın izniyle 3 ay gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden sahada günde kilometrelerce yol yaparak bu seçimde iyi çalışarak netice alacağız. 31 Mart akşamı şunu diyeceğiz: Ne çalıştık be kardeşim" diye konuştu.