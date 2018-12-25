Denizli’nin sponsor isyanı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da başkan Ali Çetin, şampiyonluğa gidilen yolda henüz sponsor bulamadıklarını söyledi. Şehirdeki iş adamlarının forma ve isim sponsorluğu konusunda kayıtsız kaldığını dile getiren Çetin,diye serzenişte bulundu. İTİCİ GÜCÜMÜZ TARAFTARTakımın ilk yarıda gösterdiği performansı da değerlendiren Ali Çetin, "Hedefimiz 40 puana ulaşmaktı ama kazandığımız 36 puanı da asla küçümseyemeyiz. Sezonu yüzde 70 ihtimalle şampiyon bitireceğimizi düşünüyorum. Daha güzel işlere imza atacağız. Ara transfer dönemi geliyor.diye konuştu.DENIZLISPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, yönetime rapor sunarak üç takviye istedi. Yeşil-siyahlılarda Cihan Özkaymak, Cenk Güvenç ve Muhammet Himmet Ertürk ile yolların ayrılacağı iddia edildi.ALTAY, HOCASINDAN VAZGEÇMİYOR... 1. Lig'de ilk yarıyı düşme potasına oldukça yakın bir yerde bitiren Altay'da yönetim teknik direktör Özden Töraydın ile yola devam etme kararı alırken, Altay'da Ivanov'dan sonra Tevfik de yol ayrımına geldi.KARŞIYAKA'DAN TEŞEKKÜR... 3. Lig ekibi Karşıyaka'da yönetim, stat için yapı kayıt belgesinin çıkmasını sağlayan Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi'ye teşekkür etti.BALIKESİR'E 3 MİLYON LAZIM!.. Transfer yasağı ve futbolcu alacakları nedeniyle sıkıntı yaşayan 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da yönetimin 1 Ocak'a kadar 3 milyon lira bulması gerekirken, teknik direktör Giray Bulak da camiadan destek istedi.MANİSA'DA GÜNDEM TRANSFER... Şampiyonluk hesapları yapan 2. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyonspor'da şampiyonluk yaşayan Volkan Karatuğcu ve Yasin Yener'i transfer ediyor.FETHİYE DARMADAĞIN... 2. Lig'de 17 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Fethiyespor'da İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Burak Solakel, Emrullah Yıldırım kadro dışı bırakılırken, Enes Baykan, Hakan Olkan, Fahri Akyol, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve eski G.Saraylı Yiğit Gökoğlan'ın sözleşmeleri fesh edildi.MENEMEN BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR... Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor, Fatih Karagümrük'ten golcü Ahmet Aras ile görüşüyor.BUCASPOR YENİ HOCASINI BULDU... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve hocası Algun Erdem'le yollarını ayıran Bucaspor, Şile Yıldızspor'dan ayrılan Adnan Özbağcı'yla bu hafta sözleşme yapacak.NAZİLLİ'DE HEDEF ŞAMPİYONLUK... TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arasına zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada giren 29 puanlı Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.