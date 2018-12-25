Ege’de soğuk alarmı

BUGÜN NELER OLDU

2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Manisa çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışının beklendiğini belirtti. Açıklamada ayrıca "Hafta sonuna kadar bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir" denildi. Kış mevsimiyle birlikte hastalıklarda da artış yaşandığını ifade eden uzmanlar, hastalıklara karşı vatandaşları uyardı. Mevsimde doğru beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, "Kış aylarında hasta olmamızda soğuk havanın etkisi kadar doğru beslenmemek ya da mevsimine göre giyinmemek büyük pay sahibidir. Kışın soğuklarda sıcak tutacak yünlü kumaşlar tercih edilmeli" diye konuştu.