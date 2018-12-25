Gündüz asayişi sağlıyor akşam ise wushu yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 11 yıllık polis memuru Mürşit Köse, gündüz görevini yaparken, akşamları da Çin savunma sanatı olarak bilinen wushu ile uğraşıyor. Wushu'nun yanı sıra atletizm ve boks da yapan Köse, "Wushu'ya 1 yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu olmak daha sonra ise meslektaşlarının antrenörü olmak" diye konuştu. Polislikte sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Mürşit Köse, meslektaşlarına da öneride bulundu, "Spor benim için çok güzel bir hobi ve hayat tarzı. Zamanın değerlendirilebileceği en güzel anlardan biri. Bunu artık profesyonelliğe dökmek istiyorum. Sporun vücuduma birçok katkısı var. Spor yaptığımda kendimi zinde hissediyorum" dedi.