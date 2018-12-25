Karşıyaka’da hedef 15 bin bilet

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosu, borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da yönetim, 20 Ocak'ta iç sahada Van Büyükşehir Belediyespor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi kampanya başlattı. Ligde 2 Aralık'ta oynanan Adıyaman 1954 karşılaşmasından önce hafta içinde taraftarla birlikte tribün kampanyası düzenleyip Atatürk Stadı'na 10 bine yakın seyirci çeken yeşil-kırmızılılar, bu kez hedefi 15 bin kişi olarak belirledi. Maça yaklaşık 1 ay kala kampanyanın startını veren Kaf Kaf, 25 TL'den hatıra biletleri bastırıp satışına başladı.üzerinde, "Zor günde oradaydım. Yönetimi, futbolcusu, çalışanı ve taraftarıyla destek zamanı. Takımına sırt çevirmeyip her şartta Karşıyaka Kulübü'ne destek vermekten çekinmeyen yeşil-kırmızı sevdalılarının nişanesi olan bu bilet, sahibi tarafından gururla saklanacaktır" sözleri basıldı. Elde edilecek tüm gelirin takıma dağıtılacağını söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan, "Grubumuzdaki birçok takımda paralarını tahsil edemeyen futbolcular TFF'ye başvuruyor. Bizde futbolcularımızın hiçbiri bu yolu seçmedi. Takıma 300 bin TL ödeme yapmamız gerekiyor" dedi.