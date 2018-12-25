Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Köpeğin havlamasıyla ceset fark edildi

Köpeğin havlamasıyla ceset fark edildi

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Köpeğin havlamasıyla ceset fark edildi
DENİZLİ'DE yalnız yaşayan Doğan Geçoğlu (60) evinde ölü bulundu. Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği, yaklaşık 1 yıldan bu yana baktığı ve 'oğul' ismini verdiği köpeğinin sürekli havlaması sayesinde anlaşıldı. Köpeğin evin önünde havlamasından huzursuzlanan mahalle sakinleri, adamın yaşadığı eve gitti. Tek katlı evin ışığının yandığı odanın penceresinden içeri bakan mahalle sakinleri, talihsiz adamın cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeğin havlamasıyla ceset fark edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN