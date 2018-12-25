Köpeğin havlamasıyla ceset fark edildi

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yalnız yaşayan Doğan Geçoğlu (60) evinde ölü bulundu. Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği, yaklaşık 1 yıldan bu yana baktığı ve 'oğul' ismini verdiği köpeğinin sürekli havlaması sayesinde anlaşıldı. Köpeğin evin önünde havlamasından huzursuzlanan mahalle sakinleri, adamın yaşadığı eve gitti. Tek katlı evin ışığının yandığı odanın penceresinden içeri bakan mahalle sakinleri, talihsiz adamın cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.