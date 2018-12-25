Lösemili çocuklar yeni yıl partisinde

BUGÜN NELER OLDU

(Lösemili Çocuklar Vakfı) Manisa'da minik kahramanlar için hazırladığı etkinlikle 2019'a 'merhaba' dedi. Manisa Öğretmenevi'nde 28 çocuğun ve gönüllü gençlerin katılımıyla yeni yıl partisi düzenledi. Minik kahramanlar palyaço gösterileri, çalınan müzikler ve yeni yıl hediyeleri oldukça eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Program tedavisi biten ve maskelerini atan kahramanların 'tüm çocukların sağlıklı ve mutlu olduğu lösemisiz bir dünya. Tüm gönüllü ağabeylerine ve ablalarına teşekkür, diğer kardeşlerini desteklemekten vazgeçmemeleri. Diğer arkadaşlarının da iyileşmesi ve maskeleri atması' gibi güzel yeni yıl dilekleriyle son buldu. LÖSEV Sosyal Hizmetler Birimi Sorumlusu Nur Saygınar, "Etkinliğimiz ile lösemiyi yenmiş, kanseri atlatmış çocuklarımız ve ailelerimiz bir daha moral bulsun diye düzenledik" dedi.