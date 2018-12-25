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Özdeş 3 mevkiye transfer istedi

Devreyi 22 puanla 10. sırada bitiren Göztepe’nin yeni hocası Özdeş; sol bek, sağ kanat ve santrfor talebini başkana iletti

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Özdeş 3 mevkiye transfer istedi
SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında Kayseri'de Ankaragücü'nü 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe transfere odaklandı. İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı öğrenildi. İzmir ekibinin ilk olarak Adama Traore'nin sakatlığı nedeniyle sol bek arayışı içerisine gireceği, teknik direktör Kemal Özdeş'in sağ kanat ve santrfor da istediği kaydedildi. YÖNETIME geniş kapsamlı rapor vermeye hazırlanan Özdeş'in 3 nokta transferle özlenen Göztepe'yi oluşturacağını söylediği bildirildi. Özdeş'in ayrıca takımdan gideceklerin listesini de Sepil'e vereceği vurgulandı. Devreyi en iyi şekilde planlayacaklarını ifade eden Özdeş, "Tüm camia takımımızı üst sıralarda görmeyi arzuluyor. Biz de bu doğrultuda gereken çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.
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Özdeş 3 mevkiye transfer istedi
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