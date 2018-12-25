Pamukkale’de hafta sonu yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistleri ağırlıyor. Pamukkale'ye beyazlığını veren termal su, soğuk havada oluşturduğu buharla "beyaz cennete" eşsiz güzellik katarken, yerli ve yabancı turistler soğuk havada termal suda keyifli vakit geçiriyor. Antik havuzda termal suya giren misafirler, travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yapıyor, cep telefonlarıyla özçekim yaparak bu anları ölümsüzleştiriyor. Çin'den Türkiye'ye ailesiyle gezmeye gelen Fang Hong, "Pamukkale çok güzel. Burada sıcak suya girdik, sıcak su çok harika." dedi. Mehmet Aydın, ilk defa Pamukkale'ye geldiğini belirterek, "Sakarya'dan geldik. Pamukkale ve sıcak su çok güzel. Herkesin buralara gelip görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.