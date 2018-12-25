Şehir hastanesinde beş yıldızlı hizmet

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Hükümeti döneminde sağlık alanında büyük reformlar gerçekleştirildi. Projelerden biri de Şehir Hastaneleri oldu. Bu projelerden biri olan Manisa Şehir Hastanesi, 30 Ekim'de vatandaşlara hizmet etmeye başladı. Hastaneye gelen vatandaşlar, otel konforunda hizmet görüyor. Manisa Şehir Hastanesi, 1.6 milyar yatırımla 558 yatak kapasiteli yapıldı. Hastanede 122 yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathane ve 156 poliklinik bulunuyor. Manisalıların sağlıktaki tercihi de Şehir Hastanesi'nden yana oldu. 50 günde hastaneye rekor başvuru yapıldı. 120 bin kişi hastanenin hizmetlerinden faydalandı. Açılıştan bu yana Poliklinik servisi 120 bin, yatan hasta sayısı 4 bin 650, (Küçük müdahaleler hariç) ameliyathane servisi 2 bin 400, acil servis 37 bin 500 başvuru yapılırken kadın doğum servisinde 329 bebek dünyaya geldi.Manisa Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Manisa Şehir Hastanesi 27 Ekim 2018'de acil servisler, yoğun bakımların taşınmasıyla hizmet vermeye başladı. 30 Ekim itibariyle de servisler açılarak tam kapasite hizmete devam etti. Hastanemiz çok yoğun. Hastalarımızın memnun olduğu, vatandaşlarımızın yüzü güldüğü bir şekilde hizmet almaya başladığı hastanemizde yoğunluğu görüyoruz. Bugüne kadar 50 günde 120 bin poliklinik hastamıza hizmet verdik. Bu süre içerisinde de 4 bin 650 tane hastamız yattı, tedavi oldu, çıktı. Şu anda da 410 hastamız yatmaktadır. Yani hastanemizin 558 yatağı olduğunu hesap edersek 410 hastamız yaklaşık yüzde 72 gibi bir kısa sürede doluluk oranına ulaştı" dedi. Tedavi için hastaneye gelen vatandaş da, hizmetten oldukça memnun. Vatandaş, ayrıca geçmiş dönemdeki sağlıkta yaşanan sorunları da unutamıyor. Vatandaşlar, "Avrupa'yı gezsinler, gelsinler böyle bir hastane göremezler. Çok beğendik. Allah yapanlardan 100 bin kere razı olsun. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bu onun fikriydi. Hastanemiz çok güzel olmuş. Hastalarımıza acil şifalar versin. Her personel gayet güzel çalışıyor" dedi. Eski dönemde sağlıkta çok çektiklerini ifade eden vatandaşlar ise, "Eski dönemden çok çektik. O zaman dönemin SGK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu hastaları koridorda bekletti. Bize veznedarı gösterdiler. Gidin parayı yatırın çocukları içeri alalım dediler. Çocuklarımız sedyeler üzerinde bar bar bağırdı. Biz o günleri gördük unutmayız. Şu an içinde başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a çok selamlarımız var" ifadelerini kullandı.