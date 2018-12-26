750 bin gence dokunacağız

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Egeli Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşları 18 ila 30 arasında değişen 50 bin üyeleri bulunduğuna dikkat çeken İnan; "31 Mart yerel seçimleri için yaklaşık 4 aydır yürüttüğümüz hazırlık çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Kampanya sürecinde tüm teşkilatımızla birlikte İzmir'de dokunmadığımız genç kalmayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim süreçlerinde artık bayrak ve afiş dönemi sona erdi' açıklamasının ardından dijital ortamda yeni nesil siyaset dünyasına hazırlık sürecine hızlı girdiklerini ifade eden İnan, "Şimdi dijital ortamlarda, sosyal medya ortamlarında İzmir'de kampanya yürütecek bir hazırlık içerisindeyiz. Seçimde ilçelerin daha yerel çalışmaları olacak. Mahalle örgütlenmelerimizin bir takım çalışmaları olacak. Yapılacak mitinglerin yanı sıra İzmir'e vereceğimiz mesajların en az yüzde 70'ini sosyal medyada ve dijital ortamda yapacağız" diye konuştu.31 Mart'taki yerel seçime tam teşekküllü bir şekilde hazır olduklarını dile getiren İnan, "24 Haziran seçimleri bizim için büyük bir tecrübe oldu. Orada 700 bine yakın genç seçmene ulaştık. Çok sürprizli bir çalışma gerçekleştirdik. Körfezde teknede ilk defa oy kullanacak gençlerimizle 'ilk oy ilk sohbet' programını hayata geçirdik. 1. Kordon'da tam tamına 22 gün boyunca 'Çay bizden sohbet sizden' sloganı ile tüm İzmirlilere özellikle genç kardeşlerimize ikramlarda bulunduk. Orada çok neşeli bir stant kurduk. Kordon'da başlattığımız bu etkinlikler Karşıyaka'da, Göztepe'de ve kentin diğer semtlerinde de devam etti. İzmir'i o stantlarla dolaştık. Kampanya süreci Dünya Kupası finaline denk gelmişti. Stantlarımızda son 8 gün misafirlerimize Dünya Kupasını izlettik. Körfezde dolaşan teknemiz yeni bir seçim pratiği idi. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Gençlik kolları olarak 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de bu çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz" ifadesini kullandı. Şu an 18 ila 30 yaş arasında 50 bin genç üyeleri olduğunu ifade eden İnan, "Henüz YSK açıklama yapmadı ama bu seçimlerde genç seçmen sayısı 750 bin civarında olacak. Bizim ulaşmadığımız genç kalmayacak. Genç kürsü programlarını daha etkin bir şekilde önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bu toplantılarda milletvekillerimizi, bakanlarımızı özellikle de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Nihat Zeybekci'yi gençlerle buluşturacağız" dedi. Seçmene de seslenen İnan, "Türkiye'de bir kuşak değişimi yaşanıyor. Siyasette de yeni nesil dönüşüme doğru gidiyoruz. Bu yerel seçimin gençlerin daha çok sesinin çıktığı, gençlerin beceriksiz belediyeye daha çok ve gür bir sesle 'itirazım var' dediği bir kampanya olacağını biliyorum. Tüm teşkilatımızla birlikte bunun haykırışı içinde olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bu mücadeleye, içten itiraza tüm İzmirli gençlerin de katkı sunacağına eminiz. İnşallah 31 Mart akşamı İzmirli vatandaşlarımızın partimize ve Sayın Nihat Zeybekçi Bakanımıza gösterecekleri teveccühle İzmir'de iktidar olacağız. Nihat Zeybekci bakanımız söylemlerinde hep 'Kendimizi İzmir'e vereceğiz, adayacağız' diyor. Gerçekten de bu noktada İzmirli gençlerin sorunlarının çözümüne kendini adayacak bir adayımız var. Sayın Zeybekci'yi İzmir için bir şans olarak görüyoruz."