Arif Uğurlu’dan ‘konut alanı’ çıkışı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçelerine kurulacak 'Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Uğurlu, Başkan Aziz Kocaoğlu'na ise, ilçedeki konut alanı sıkıntısını çözme çağrısı yaptı. Yeni sanayi bölgelerinin açılması, otoyol ve tren yolu bağlantılarının gerçekleşmesiyle günde 70 bin kişinin Kemalpaşa'ya gidip geleceğine, aileler ile birlikte 300 bin kişinin ilçeye nüfuz edeceğine dikkat çeken Uğurlu, "Bir yandan yatırım isteniyor, bir yandan da istihdam edilen emekçilerin yaşam alanları için planlanan konut alanları engelleniyor.Hem şehrin önü tıkanıyor hem de kira ve ev fiyatlarının yükselmesine sebep olunuyor. Büyükşehir, 1/100 binlik planlar, kentsel dönüşüm, TOKİ plan ve projesine de itiraz etti. Görüşmelerde 'her şey olumlu' deniyor. Masada anlaşılan konular, arka tarafta bize dava ve itiraz olarak dönüyor. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.