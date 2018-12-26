Dolandırıcılara kartını kaptırdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda evli ve bir çocuk babası olan İsmail Cavlak, kredi kartı dolandırıcılarının kurbanlarından biri oldu. Cavlak'ın yaşamış olduğu mağduriyette, dolandırıcılar kart limitinde kalan son 1 lirayı bile kullandı. Kredi kartı mağduru İsmail Cavlak, "Bir gün telefonuma GSM operatöründen 'hattınızdan 2 lira Google ücreti kesilmiştir' diye bir mesaj geldi. GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayarak neden ücret kesildiğini öğrenmek istedim. Bana, internet üzerinden yapmış olduğum alışverişler nedeni ile kesinti yapıldığını söyledi. İlk etapta olaya bir anlam veremedim. Banka hesaplarımı kontrol ettiğimde ise adeta şok oldum. Kredi kartımın limitinin tamamıyla alışveriş yapılmış. Bankaya gittim, bana, internet üzerindeki farklı sitelerden alışveriş yapıldığı söylendi. Kart limitinde kalan son 1 lirayı bile harcamışlar. Kartım, internet alışverişlerine kapalı olduğu halde yaşadığım bu mağduriyetin banka tarafından karşılanmasını talep ediyorum" dedi. İsmail Cavlak'ın avukatı Mehmet Salcıoğlu ise "Günümüzde internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması ve E-ticaret kullanımının ve işlem hacminin artması ile son dönemde internet üzerinden dolandırıcılıklar büyük ölçüde arttı. Vatandaşlarımız çok küçük önlemlerle bu dolandırıcılıkların önüne geçebilir. Meydana gelen bu olay basit bir kredi kartı dolandırıcılığı gibi görünse de hesap bakiyesinde görülen son 1 liranın dahi alınması dolandırıcıların hesap bilgilerine ne kadar kolay eriştiği ve ne kadar ahlaki çöküntü içerisinde olduklarının göstergesidir. Türk Ceza Kanunun 245. Maddesi'ne göre suç olarak düzenlenen bu eylem hakkında vatandaşlarımız, ilgili işlemin iptali ve zararın tazmini için öncelikle bankalarına başvurmaları gerekmektedir" dedi.

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