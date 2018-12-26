Ek seferler durdu trafik daha da arttı

BUGÜN NELER OLDU

Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde, Demiryolu İşçileri Sendikası'nın (Demiryol- İş) başvurusu üzerine mahkemenin kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen ek seferlerin durdurması kararı, kenttin ana arterlerinde trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu. Özellikle Metro'nun Halkapınar istasyonundaki yoğunluk dikkati çekti. İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nun girişi vatandaşların istasyonu kullanmamaları için bant şeritlerle kapatılırken, güvenlik görevlileri gelen yolcuları bilgilendirdi. İZBAN'daki tren seferlerinin durması şehirdeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi. Trenlerin sefer güzergahı üzerindeki Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri yönünden Konak yönüne gidişte araç yoğunluğu gözlendi. Sabah saatlerinde Altınyol ve çevre yolunda trafik yavaş ilerledi. Zeliha Özgür, Mavişehir'e gitmek için İZBAN İstasyonu'na geldiğini ancak ek seferlerin de durdurulduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Zor durumda olduklarını belirten Özgür, "Tren seferinin iptal edildiğini bilmiyordum. Bir an önce yetkililerin bu problemi çözmelerini istiyorum" dedi. Ulaş Yıldırım da grevden memnun olmadığını ifade etti.