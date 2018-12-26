Göztepe kendine forvet arıyor

BUGÜN NELER OLDU

LIGIN ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe transfere odaklandı. Yönetim forvet hattına Gomez, Vagner Love ve Seleznyov'u düşünürken sağ ve sol bek için de araştırmalarını sürdürüyor.Göztepe son çare olarak Ghilas ve Scarione ile karşılıklı anlaşma zemini arayacak. Bu sezon beklentileri karşılayamayan Gouffran ve Cikalleshi'nin de yapılacak transferlere göre takımdan ayrılması gündeme gelecek.Bu arada ligin ilk yarısında cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Titi, diğer 16 maçta 1440 sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.DENİZLİSPOR: Transferde bombayı patlattılar. Yeşil-siyahlılar son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Emenike ile görüşüyor. Nijeryalı golcü ile ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.BALIKESİRSPOR: Teknik direktör Giray Bulak, "Bu kadroyu muhafaza edersek ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayacağımıza eminim. Hedefimiz Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak" dedi.AKHİSARSPOR: G.Saray'ın gözden çıkardığı eski oyuncusu Muğdat Çelik ile prensipte anlaşıldı. Kadro dışı kaldıktan sonra ülkesine dönen Seleznyov ise gelen teklifleri değerlendirdiğini açıkladı.ALTAY: Orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'a Giresunspor talip oldu. Siyah-beyazlı ekipte düzenli olarak forma giyemeyen Tevfik ayrılmaya hazırlanıyor.ALTINORDU: 1. Lig'de Giresun'la 0-0 berabere kalan Altınordu yenilmezliğini 12 maça çıkartarak büyük başarıya imza attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı" dedi.MENEMENSPOR: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devreyi ikinci sırada bitiren Menemenspor'da yönetim Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Colak'ı transfer etti.