Hep böyle Göztepe

BUGÜN NELER OLDU

oderatörlüğünü Gizem Yılmazer'in yaptığı,Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Ege ekiplerini değerlendirdi. Süper Lig'de Göztepe 3-0'lık Ankaragücü deplasmanı galibiyeti ile tatile huzurlu çıkarken, Akhisarspor çok fır- sat bulduğu Konyaspor'a gol atmayı başaramadı. Spor Toto 1. Lig'de ise Denizlispor, İstanbulspor engelini de tek gol ve 3 puanla aşarken 2. sıradaki yerini perçinledi. Altınordu ile Altay haftayı birer puanla kapatırlarken, Balıkesirspor Baltok, Hatay deplasmanında erken yediği gollerle rakibine kolay teslim oldu.İlginç bir maç oldu. 2 hafta önce Göztepe teknik kulübesinde oturan Bayram Bektaş bu kez Ankaragücü'nün başında idi. Maça Göztepe iyi başladı ama ilk yarıda gol atamayı beceremedi. İkinci yarıda Halil'in sahne almasıyla kilidi açtılar.Haftalardır kazanmaya hasret kalmışlardı. Kemal hoca da 2 maç, 4 puan ile iyi bir başlangıç yapmış oldu.Maçın Kayseri'de oynanması Göztepe için bir avantajdı. Ankaragücü, İsmail Kartal'ın ayrılış sürecinde çok konuşuldu. Göztepe bu ortamı çok iyi değerlendirdi.Haklı ve çok değerli bir galibiyet oldu. Attıkları ilk 2 golde, yardımlaşma ve son vuruş becerisi vardı.Aslında beraberliği bozmak için çok uğraştılar. Özellikle 2. yarıda akıl almaz goller kaçırdılar. Kazanılması gereken bir maçtı. Zira birer birer toplasanız da ikişer ikişer kaybediyorsunuz. Takım eksik, taraftar eksik. Bu eksikleri gidermeleri gerekiyorlar. Zira zor bir ikinci yarı olacak.Bu kadar şans yakalıyorsan atıp 3 puanı alıp kaçacaksın. Konya daha fazla pozisyon vermez zaten. Kadro çok yoruldu. 3 kulvarda top koşturdular ve çok yoruldular ve yıprandılar. Bu kolay bir iş değil.Evet, sevdiler. Takımdaki sevgi, dayanışma ve beraberlik başarıyı da getiriyor. İstanbulspor karşısında atılan tek gol ve kazanılan 3 puan devre arası öncesi büyük moral oldu. Kolay geçmedi maç.deriz ya, işte öyle bir maç oldu. Kapanışı iyi yaptılar.Yukarılarda işler kızıştı. Önündeki takımı yakalamaya çalışırken arkana bakmayı da ihmal etmeyeceksin. Öyle bir lig oynanıyor.Sahada datribünlerde de bu coşkuyu gördük. Umarız bu coşku devam eder. Ayrıca formalarına da sponsor bulurlar.Şans dediğin bir olur, iki olur. İyi oynamadılar. Özellikle ilk yarıda Giresunspor'un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir golü var ki, çok tartışılır. İlk yarıda iki takımın da bulduğu fırsatlar vardı ama genelde maç keyif vermedi. Tatile erken girmişler gibi bir havaları var.Maç genelde bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve 1-2 pozisyon dışında da heyecan vermedi.Kazanmak için yeterli mücadeleyi gösteremediler. Rakip Hatayspor zaten ligin en az gol yiyen 2.takımı, sen de üzerindeki 9 takım arasında en az gol atan takımsın. Bu istatistik maça yansıdı. 40. saniyede de golü yedikten sonra bir türlü oyuna giremediler. 37. dakikada üçüncüyü de yiyince maç orada biti zaten.Bu maç öncesi takım ligde zirvedeki takımları yenmiş, kupada Trabzonspor ile eşleşmiş ama şehirdeDeplasman baskısını hissetmediler ama özellikle golü yedikleri ikinci yarıya kadar da istedikleri oyunu oynayamadılar. 1-0 geriye düştükten sonra akılları başa geldi ve beraberliği kurtardılar. Çok kritik bir maçtı.Kadro olarak Elazığspor'un çok önünde olmasına rağmen sahaya bu üstünlük yansımadı. Ancak geriden gelip