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’de terör operasyonu

Giriş Tarihi: 26.12.2018
İzmir’de terör operasyonu

İZMIR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve Urla'da dün sabah operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve olası sokak eylemlerinde aktif rol almayı amaçladıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

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İzmir’de terör operasyonu
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