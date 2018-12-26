Motosikleti önce çalıp sonra yaktılar

İZMİR'DE 10 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan Ali K'ye ait motosiklet, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede, motosikletin ateşe verildiği belirlendi. Konak'ta geçtiğimiz gece yanan motosikleti fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 25 bin lira değerindeki motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede, motosikletin ateşe verildiği tespit edildi.

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