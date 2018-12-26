Sol eli olmadan gitar ile konser verecek

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesinde dogustan sol eli olmayan ve gittigi müzik kursunda ögretmenin kendisi için yaptıgı özel aparatla gitar çalmaya baslayan Nuriye Gürel (11), konser vermeye hazırlanıyor. Kısa sürede gitar çalmayı ögrenen ve konser vermeye hazırlanan Nuriye Gürel, en büyük hayalinin sarkıcı Haluk Levent ile birlikte gitar çalmak oldugunu söyledi. Gürel, "Hayallerimin pesinden kostum. Engel tanımadım, herkes benim için ugrastı. Özellikle müzik ögretmenim, gitar çalabilmem için bir aparat yaptı. Simdi verecegim konsere hazırlanıyorum, ona odaklandım" diye konustu.

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