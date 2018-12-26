Yeni asgari ücret miktarI sevindirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Aile, Çalısma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk baskanlıgında toplandı. 2018 yılında net bin 603 lira olan asgari ücret, 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere yüzde 26'lık artısla net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan net 417 liralık zam, vatandası memnun etti. Öte yandan yeni asgari ücretin açıklamasının hemen ardından Baskan Recep Tayyip Erdogan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda elektrik ve dogalgaza 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'luk indirim yapılacagı müjdesini verdi. Vatandasın cebini rahatlatan açıklamalar, Izmirli tarafından büyük sevinçle karsılandı.

SOKAĞA OLUMLU YANSIDI

Art arda yapılan asgari ücrete yapılan zam ile elektrik ve dogalgaza yapılan indirimler bir anda halkın gündemine oturdu. 44 yasındaki muhasebeci Emel Acılar, "Asgari ücretin artısına çok sevindim. Bu karar ekonomimizi daha da canlandıracak. Çevremde asgari ücretle çalısan çok arkadasım var. Onlar da çok mutlu oldular" dedi. Aysegül Kırkdisçeoglu (25), "Bin 603 liraya çalısmıs bir vatandas olarak bu para son zamlarla yetmiyordu. Simdi 2 bin 20 lira olmasına çok sevindim. Dogalgaz ve elektrige yapılan indirimlerde ailemi ve beni çok mutlu etti" dedi. 27 yasındaki egitimci Berkan Dalkılıç "Asgari ücret ile çalısanlar için çok iyi bir sey. Ülkemiz adına iyi olacagını düsünüyorum" dedi. Ev hanımı bir çocuk annesi Serpil Çil (37), "Asgari ücretin 2 bin 20 lira oldugunu ögrendigimde çok mutlu oldum. Bizim adımıza mücadele ettigi için hükümetimize çok tesekkür ederim. Bu kadar yüksek bir artıs beklemiyordum sürpriz oldu. Ben ev hanımıyım elektrik ve dogalgazın da yüzde 10 indirimi de güzel oldu tesekkür ediyorum" dedi. PTT dagıtım deposunda isçi olarak çalısan Hüseyin Fenercil, "hükümetimizin açıkladıgı yeni asgari ücret bizi mutlu etti. Beklentimizin üzerinde olan bu zam ile geçimimiz daha da kolaylasacak" diye konustu. Fabrika isçisi Yılmaz Sarıkaya (50), "Devletimiz bizi yine yalnız bırakmadı" dedi. Palet fabrikasında isçilik yapan Semra Inan (45) ise, "Yasam sartları için elinden geleni esirgemeyen devletimize tesekkür ediyoruz" diye konustu.

Zehra Altunkılıç