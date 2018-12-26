Yılmaz: Ayvalık’ı nakış gibi işleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ilçe ziyaretlerine Ayvalık ile devam etti. Yılmaz'ı, Ayvalık'taki temaslarında AK Parti İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey de yalnız bırakmadı. Ayvalığı çok beğendiğini ifade eden Yılmaz, "Ayvalık sadece Ayvalıklılara ve Balıkesirlilere ait değil, Türkiye'ye ait dünyanın gözbebeği bir yer. Burayı nakış gibi işlemek istiyoruz" dedi.