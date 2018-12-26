Yüksek gerilim hattında patlama

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattında geçtiğimiz gün parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler hatta patlamaya neden olurken, sesler çevrede paniğe yol açtı. Korkutan olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, patlama anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın yaşandığı yüksek gerilim hattındaki arızayı onardı.

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