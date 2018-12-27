Altay’a Ugur geliyor

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Spor Toto 1. Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay, şimdi de Boluspor'dan sağ bek Uğur Akdemir'e kanca attı. Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Uğur'un siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray'da profesyonel olduktan sonra Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Diyarbekirspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde görev alan sağ bekin ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.