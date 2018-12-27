Asgari ücret artışı tatmin edici

BUGÜN NELER OLDU

MüstakilSanayici ve İsadamları Dernegi (MÜSIAD) Izmir Baskanı Ümit Ülkü, yeni açıklanan asgari ücret konusuna iliskin yazılı bir açıklama yaptı. Ülkü açıklamasında "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artısla net 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici oldugunu düsünüyor ve hem isverenlerimiz hem de çalısanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 yılsonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artıs oranı belirlenmis ve çalısanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmistir. Bununla birlikte; asgari ücretteki artıs oranının isverene geçtigimiz seneye göre ilave maliyeti yaklasık 620 TL olacaktır. Hükümetimizin geçmis senelerde isverene sunmus oldugu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle isverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz" dedi. Izmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligi Baskanı Zekeriya Mutlu da, ekonomiye yönelik açıklanan tesviklerin olumlu bulduklarını söyledi. Tedbirlerin Izmir esnaf teskilatı tarafından olumlu karsılandıgını belirten Mutlu, "Cumhurbaskanımızın açıklamaları dogrultusunda küçük isletmelerin kullandıgı dogal gaz fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim, istihdama verilecek devlet tesvikleri, imalat yatırımlarında KDV kolaylıgının hayata geçirilmesi ekonomiye canlılık getirecek önemli argümanlar olacaktır" diye konustu.