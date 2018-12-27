Avukatın klasörü silah sayıldı

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Cezaavukatı Abdi Yaşar, iddiaya göre İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. Cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki klasörün 'delici, kesici alet ve silah' sayıldığı gerekçesiyle içeri alınamayacağı söylendi. İddiaya göre avukat Yaşar'a, cezaevi müdürü, "Burada müdür de savcı da kral da benim" yanıtını verdi. Avukat Yaşar, "Durumu Cumhuriyet Başsavcımıza ve İzmir Barosu'na ilettim. Üç saat sonunda dosyasız bir şekilde içeriye girdim. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.