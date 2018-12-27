Çeşme yılbaşında yine kapalı gişe

BUGÜN NELER OLDU

Yeniyıla sayılı günler kala, vatandaşlar planlarını netleştirdi, otelciler ve eğlence mekanı sahipleri ise hazırlıklarını tamamladı. Her yıl sokak partisiyle meşhur Çeşme Alaçatı, misafirlerini beklemeye başladı. Yaz sezonunda 20 bin olan yatak kapasitesi kışın 10 bine düşen Çeşme'de yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk turizmcinin yüzünü güldürdü. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, "Satışlar çok iyi gidiyor. Artık son odalarımız satılıyor. İzmir ve Ege'den ciddi bir talep var. Otellerimiz tüm hazırlıklarını bitirdi. Termal otellere daha çok talep var. Butik otellere de yine ciddi talep var. Bunun yanı sıra Alaçatı'ya yılbaşı kutlamaları bekliyoruz. Herkesin Alaçatı sokaklarında buluşacağı düşüncesindeyiz" dedi.EgeTuristik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ise, "Türk turizmi hem cari açığın kapanmasında hem de istihdamda iyi bir yıl geçirdi. Bu ilgi 2019 yılında artarak devam ediyor. Şimdiden rezervasyonlar 2018 yılının çok üzerinde çıkıyor. 2019 yılında, 2023 yılında ulaşılması planlanan 50 milyon turist ve 50 milyar doların yakalanacağının işaretleri görülüyor. Yani 2023 hedeflerinin, 2019 yılında yakalayacağız gibi görünüyor. Yılbaşında ise tüm oteller yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Uludağ gibi kayak merkezlerinin yanı sıra termal otellerin hepsinde yine şehir otelleri yılbaşı gecesi dolu gözüküyor. Bazı tesisler bunu üç gün satıyor. Bazıları iki gün satıyor" diye konuştu.