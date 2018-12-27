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Ege bembeyaz

Soğuk havanın etkisiyle beraber Ege Bölgesi’nin büyük bölümünde kar yar yağdı. Ege, beyaza bürünürken, karın keyfini çocuklar çıkardı. Bazı kentlerde okullar tatil oldu

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Ege bembeyaz
Tüm Türkiye'yi etkisi alan kar yağışı Ege Bölgesi'nde de etkisi gösterdi. Denizli, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de geçtiğimiz gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Ege Bölgesi'nin geneli beyaza büründü. Denizli'de valilik, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde dün okulları tatil etti.

İZMİR'DE KAR SEVİNCİ
Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlere göre kar yağışının daha az görüldüğü İzmir'de ise Bergama, Kınık ve Kiraz'da kar yağışı kendini hissettirdi. Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl'ü çevreleyen ağaç örtüsünün karla buluşması görsel şölen yaşattı. Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar tatil edildi.
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Ege bembeyaz
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